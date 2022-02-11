台灣手機市場已經連續3年衰退，OPPO台灣市場總經理施晃嘉預期，電信業者歷經整合、由三大兩小重新回到只有三大後，可望對5G市場帶來增溫效應，今年台灣手機市場因此不會繼續負成長，而OPPO繼去年在台銷售量繳出年增10％的成績單後，今年的目標是繼續成長1成。

台灣手機市場近年來只跟電信業者買單門號的消費者穩定增加，是台灣手機市場近年來持續不振的主要原因之一，OPPO台灣市場總經理施晃嘉也指出，手機越來越耐用、消費者換機時間拉長，而且又有去年受到半導體零組件缺貨影響，5G手機平均單價降幅遠低於預期，都使近年來台灣手機規模連續負成長。

面對今年，施晃嘉認為今年台灣手機銷售量不會再掉了，如果經濟因素能夠配合，甚至有機會見到微幅增長，因為電信業者經過整併後回到三大，對5G態度有機會轉趨積極，手機市場也會因此而增溫，至於OPPO已經站穩台灣市場第三名，雖然跟前兩大蘋果、三星在銷售量與銷售額市佔率都還有一段距離，不過，OPPO在台灣經營不求短效、不會為了追求短期效果而推出機海戰術，OPPO在台灣市場導入5個機型，4個都擠得進市調機構台灣手機銷量前20大排行榜，就是策略正確最好的證明。

他進一步指出，雖然台灣手機市場去年衰退，根據市調機構資料顯示，去年OPPO在台銷售量卻逆勢成長10％，今年OPPO將會持續維持每個月市佔率增加約1％速度，希望今年在台銷量能再度繳出年增10％的成績單。

OPPO宣布在台上市國際版中高階手機Reno 7、7 Pro，7 Pro主打前鏡頭使用OPPO獨家訂製的索尼IMX709感光元件，三鏡頭所組成的主相機主鏡頭也採用索尼IMX766，並搭配超窄邊框，其他規格還包括採用聯發科天璣1200 Max、4500毫安培電池容量、65瓦閃充等，單機建議售價為21990元，Reno 7則採用聯發科天璣900、三鏡頭主相機、4500毫安培電池與65瓦閃充等，均預計於2月19日在台上市。