萬物齊漲，行政院副院長沈榮津11日與國內五大飼料業者座談後達成共識，考慮政府已宣布免徵玉米5％營業稅，支持政府穩定物價政策，暫不調漲飼料價格，以舒緩中游畜禽產業、下游餐飲業、批發零售業的成本上漲壓力。

飼料業者原擬在年後調漲飼料價格，沈榮津11日赴台灣飼料工業同業公會，與五大飼料業者座談，聽取飼料產業目前營運現況及相關建言，並獲致暫不漲價共識。

沈榮津致詞時指出，黃豆、小麥、玉米等大宗物資大多仰賴國外進口，其中玉米是製成飼料的主要原料，而飼料價格又會影響豬農與雞農的生產成本，進而牽動豬肉、雞肉的售價，也會影響餐飲業、小吃攤的食材成本，對物價的連動影響非同小可。

沈榮津說，政府瞭解飼料產業面臨國際玉米價格持續攀升，生產成本日益加重，因此宣布7日起免徵玉米5％的營業稅，協助飼料產業降低生產成本。

另外，沈榮津表示，經濟部長王美花10日邀集業者召開會議，下游的餐飲及批發零售業者也已表達，只要上游業者不漲價，大家願意配合政府穩定物價。因此，上游飼料業者的態度至為關鍵，期待業者可以配合政府政策，共同穩定物價。

台灣飼料工業同業公會理事長鄭武樾會中表示，近期因全球疫情影響，穀物期貨價格、運費大幅上漲，貨櫃延滯及國際性的通貨膨脹壓力持續擴大，致台灣飼料成本大漲。

鄭武樾說，飼料業者為配合政府穩定物價政策，日前已自行吸收很多成本，不過，考慮政府已宣布免徵玉米5％營業稅，願意共體時艱，暫不調漲飼料價格。