針對總統蔡英文「論文門」，國民黨立委鄭正鈐9日與台大教授賀德芬在立院召開記者會，媒體人彭文正也跨海視訊參加，共同指稱倫敦大學造假，引起綠營人士批評，身為LSE碩士的綠營新北市議員參選人黃韋鈞更在臉書貼出總統蔡英文的論文連結回擊，稱找自己學校圖書館收藏的論文只是基本工。前民進黨立委郭正亮認為，黃韋鈞是在幫倒忙。

郭正亮11日在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡英文曾經說她的論文掉了，因為1983年畢業不可能有電子檔，一定是實體版。郭正亮舉自己為例表示，他在1995年拿到博士學位，當時同時給電子檔和實體版。實際上，黃韋鈞是幫倒忙，那是2019年的電子版，不足以證明當時真的有論文。

日前倫敦大學官網登出一篇「蔡英文博士的學位是正確授予」聲明，郭正亮對此指出，倫敦大學的聲明稱總統蔡英文有博士學位，才耐人尋味，如果沒有論文，怎會有學位？既然有學位，就該有論文？為什麼找不到論文？問題又回到原點，充滿很奇怪的疑點，對於類似的疑點，我們尊重有些人去追究，可是蔡總統有刑事豁免權，又不能出庭，最後還是要訴諸司法去處理。

國民黨台北市議員徐巧芯則表示，黃韋鈞稱可下載蔡英文的博士論文，可是最早下載的時間是2021年2月，這就點出如果蔡英文在網路有論文，應該在2000年左右就可以下載，才是幫大家釋疑；而黃韋鈞看似好像幫蔡英文解釋了很多，但其實什麼都沒有，這些都是已知的資訊，並沒有新的資訊出現。