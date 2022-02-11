陳勢安是看展的愛好者。（三立提供）

胡釋安、大元（林艾璇）、陳勢安相繼看「會動的文藝復興展」。大元過去就曾被捕捉到與綜藝大哥胡瓜之子胡釋安私下相處的模樣，才發現兩人原來是同門，私下也是好朋友。日前兩人一起來到花博逛展，還被民眾發現穿了類似情侶裝的打扮，可見二人的好感情。

今年過年，胡釋安說雖然會想出門，但基本上都待在家跟家人聚聚、吃東西、打打牌，然後好好休息，一如往年都聚一起看胡瓜的特別節目，讓大家聽了都露出狐疑的眼神，不相信這麼單純。他還說從來沒跟爸爸打過牌，因為胡瓜每次都打太大，笑稱這叫他怎麼打得下去。而胡釋安表示從拍攝《20之後》，出社會就已經開始包紅包給爸爸，今年也不例外。

大元本來計畫要離開台北，同樣因疫情考量而取消，笑說過年就是把養的植物照顧好，因為她半年前突然喜歡上植栽，加入相關社團後，發現葉子怎麼可以這麼美，於是一頭栽了進去，當時剛好也是在上一波疫情的時候，所以前後到現在買了有100盆左右，其中她最喜歡的就是「圓柄錦緞」，小小一片葉子就要4、5千塊。

而且她養了植物之後，物慾也越來越低，開始覺得只有植物是綿延不絕的生命，包包用久了還是會壞掉，儼然成了「植物系女生」。而陳勢安今年沒回檳城與家人團聚，第2次在台過年的他，靠視訊跟家人通話，假裝與他們一起吃團圓飯。

陳勢安本季加入《全明星運動會》，密集的訓練讓他感覺體格產生了變化，而胡釋安本來在體格上就占了優勢，近期拿到MVP後，雖引起一些紛擾，但他也很意外，不過本來就以此為目標在努力，新的一年，希望能有更好的成績，也希望能拿下總冠軍。