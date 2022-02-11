中和通訊行店長遭毆死 疑涉案前老闆遭逮 21:012022/02/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方晚間逮捕詹嫌等4嫌，進一步釐清犯案原因。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方晚間逮捕詹嫌等4嫌，進一步釐清犯案原因。（葉書宏攝） 警方晚間逮捕詹嫌等4嫌，進一步釐清犯案原因。（葉書宏攝） 34歲鍾姓通訊行老闆今（11日）上午7時許，4肢瘀傷、有毆打痕跡，由24歲陳姓員工協助送醫，但到院時已無呼吸心跳，經急救後宣告不治，警方獲報追查後發現，陳男也有參與行凶，疑似死者與通訊行前老闆詹姓男子有債務糾紛，警方晚間逮捕詹嫌等4嫌，進一步釐清犯案原因。 神明也不理！酒駕通緝拜拜保佑 拜完立刻遭逮 A股三大指數重挫 滬指失守3400點 #通訊行 #前老闆 #中和 #遭逮 #34 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》王品1月營收寫同期高 擴大徵才1700人 17:392022/02/11 財經 備戰開學日 花蓮市34校全面消毒 04:102022/02/05 地方新聞 浩鼎自製新冠疫苗抗多種病毒株 拚明年完成三期試驗 15:502022/02/08 財經 9度判死冤獄18年 謝志宏獲賠3417萬 04:102022/01/30 社會新聞 哥倫比亞大雨引發土石流 至少14死34傷 20:052022/02/09 國際 卜蜂斥6億建肉品分切廠 拚2024年完工 17:202022/01/24 財經 全台房市十大交易熱區 桃園區最賣座 09:442022/01/25 財經 國道3中和隧道北向3車連環撞 車流大量回堵 14:472022/02/02 社會 中和通訊行店長遭毆死店內 疑前任老闆率眾行兇 14:502022/02/11 社會 中和民安街彩繪牆 里內拍照打卡新亮點 16:362022/02/07 寶島 新北新進266名官警 基層怨：16個分局僅中和不補人 16:592022/01/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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