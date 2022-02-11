警方晚間逮捕詹嫌等4嫌，進一步釐清犯案原因。（葉書宏攝）

警方晚間逮捕詹嫌等4嫌，進一步釐清犯案原因。（葉書宏攝）

34歲鍾姓通訊行老闆今（11日）上午7時許，4肢瘀傷、有毆打痕跡，由24歲陳姓員工協助送醫，但到院時已無呼吸心跳，經急救後宣告不治，警方獲報追查後發現，陳男也有參與行凶，疑似死者與通訊行前老闆詹姓男子有債務糾紛，警方晚間逮捕詹嫌等4嫌，進一步釐清犯案原因。