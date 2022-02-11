第一金控公告，1月份集團稅後淨利達15.03億元，月增率46.7％，年增率5.8％，旗艦子公司第一銀行獲利在農曆春節前的1月份顯著回溫，惟證券及人壽獲利平淡，抑制集團獲利成長，每股稅後盈餘(EPS)為0.12元。

整體來看，銀行逐步邁向正常化環境，證券、人壽則是市場在長假前維持清淡。

第一銀行單月獲利回升至15.27億元，月增率74.8％，年增率17.4％，主要係營業費用減少及較佳之資產品質表現所致。核心獲利方面，淨利收維持在與前月份相當之穩健水平，淨手續費收入較前月略遜，但仍位相對高檔。金融交易利得則因春節長假效應致外匯及衍生性商品損益減少而處於低檔。覆蓋率降至605.11％，逾放比則維持在0.20％。

第一金證券因股市修正致各業務獲利均收斂，單月盈餘下滑至828萬元，月減率91.9％，年減率91.8％。

第一金人壽因保險損失增加及投資利益減少致單月獲利降至2685萬元，月減率52.4％，年增率27.5％。