半導體、晶片成為全球地緣政治漩渦中心，科技脫鉤和供應鏈重組風險日益明顯，大國積極於要求晶片製造商需要在各自境內生產，越來越多的政府準備投資、補貼晶片製造商，如美國晶片法案撥款520億美元、歐洲晶片法案撥款440億歐元，大致相當於中國官方先前推出的開發國產半導體大基金。

法國外貿銀行環球研究部11日指出，隨著亞洲生產的增加，晶片短缺將在2022年略有緩解，由於有更多投資計畫逐步落實，成熟製程晶片的產能將從2023年開始激增；然而接下來的問題，應不只在於成熟製程晶片供應鏈，而是技術升級的高端半導體、或技術能力的其他限制，例如稀土材料供應，變種之後的關鍵新供應浪潮，2023年將會到來！

2021年供應鏈瓶頸風險擴大到2022年成為難以壓抑的通膨壓力，全世界都在問「晶片短缺何時緩解？」法國外貿銀行研究團隊以台積電近兩年的資本支出、各國設廠的計畫估算，即使2022年能略有緩解，實際上是生產技術成熟製程的晶片類型，會如預期大量增加供應，高端製程晶片新增產能「始終有限」，因為關鍵技術仍掌握在少數企業手中。

除了不斷投入資本、擴大產能，法外貿銀研究團隊認為，未來供應鏈強調的碳中和、綠色電力供應，半導體的儲能系統會改造為磷酸鐵鋰(LFP)電池，該種模式可能成為日後的行業標準，且隨著電動車普及，晶片製造對儲能的需求可以促進鋰電池的銷售。這項關鍵材料在中國市場，用於儲能的LFP材料價格自2020年以來已經上漲2.6倍，會是未來新供應浪潮的潛在風險。