世界黃金協會11日公布，2021年中國黃金總進口量為818噸，較2020年大幅成長，並且預期2022年中國的黃金需求前景仍然樂觀，將會繼續呈現需求積極增長狀態。

世界黃金協會11日撰文指出，在春節消費的帶動下，2021年中國黃金總進口量大幅增長至818噸，春節期間消費者對金飾產品展現濃厚購買興趣，包括古法金以及虎年主題的飾品熱銷。

文章認為2022年中國黃金需求或將呈積極增長，預計在2022年，中國金飾市場的定價透明度更高，年輕消費群體對金飾品味和心態的轉變，商業銀行對金條和金幣銷售業務的側重。

文章分析，中國黃金ETF繼2021年12月流入7噸後，2022年1月減持了9噸，總持倉量也因此降至66噸。1月黃金ETF流出的主因包括中國投資者在春節前活動較少，且部分投資者可能退出了交易，以避免假日休市期間全球黃金市場可能出現的不確定性。