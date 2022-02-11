炎亞綸今年再度蟬聯擔任面膜品牌代言人，11日舉辦活動，卻在訪問前，遇到李靚蕾發出聲明，在場媒體忙碌處理即時新聞，導致訪問暫停喊卡，炎亞綸也貼心空出15分鐘，笑說出道以來，從未遇過這種情況，「等到快睡著了。」

被問及對王力宏、李靚蕾離婚風波的看法，炎亞綸直回：「愛情真的太複雜了。」未來會想結婚？炎亞綸表示不會恐懼，但不會被婚姻吸引，也認為愛情是不需要用一張紙來束縛，「離（婚）了不只很多張紙，還會有很多新聞。」

他私下滿喜歡去參加別人的婚禮，覺得辦婚禮好像也不錯，自虧：「我應該當婚顧才對，策劃應該蠻好玩。」若去婚禮遇到捧花丟到面前？他笑說：「我應該會閃吧。」

炎亞綸3月將進劇組拍戲，透露在劇中會有服裝布料較少的劇情，在過年前就積極重訓健身、忌口，現在很滿意自己的腹肌、胸肌，並預告今年有實境秀的主持工作，還會推出實境秀的主題曲、片尾曲，是戀愛相關的實境秀？他幽默說：「我的（感情）能播嗎？我很激烈耶、敢愛敢恨。」