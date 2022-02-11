2022台北燈節11日晚間登場，三大主題燈區各具特色，主燈「TAIPEI 40」宇宙飛船首度升空，為史上第一個離開地球表面的主燈，透過神秘燈光及音響效果，向觀眾致意。（張鎧乙攝）

2022台北燈節11日晚間登場，三大主題燈區各具特色，首次規劃 「水火共舞」聲光劇場，長達百米光雕投影及特效焰火、雷射、千變萬化的燈光效果，營造壯觀氣勢。（張鎧乙攝）

2022台北燈節11日晚間登場，三大主題燈區各具特色，首次規劃 「水火共舞」聲光劇場，長達百米光雕投影及特效焰火、雷射、千變萬化的燈光效果，營造壯觀氣勢。（張鎧乙攝）

2022台北燈節11日晚間登場，三大主題燈區各具特色，首次規劃 「水火共舞」聲光劇場，長達百米光雕投影及特效焰火、雷射、千變萬化的燈光效果，營造壯觀氣勢。（張鎧乙攝）

士林人潮回來了！2022台北燈節今（11）日晚間登場，吸引許多民眾到場，主燈秀「TAIPEI 40」宇宙飛船首度升空，為史上第一個離開地球表面的主燈，升空30公尺，令民眾驚呼不已，直呼「好酷」、「第一次看到會飛的主燈」，估計湧入至少5000人。

台北燈節於2月11日至20日於士林登場，11日晚間8點舉行點燈儀式，也讓士林夜市周邊湧入人潮，人潮從舞台範圍蔓延至基河路周邊人行道，連對向人行道也擠滿民眾，光是虎舞台8點主燈秀時，進場人數就已超過4000人，加上舞台外圍周邊人潮，估計湧入超過5000人。

主燈秀「TAIPEI 40」宇宙飛船首度升空，離地30公尺，現場觀眾紛紛拿出手機紀錄，不斷讚嘆「好酷」。李先生一家3口前來觀賞點燈，他表示，第一次看到會飛的主燈，之前主燈都在地上，小朋友剛剛有跟著音樂動，自己之前住在士林、現居北投，得知今天是燈節第一天，就前來朝聖，今天確實人潮很多；他的幼兒園兒子則興奮直呼，「哇怎麼可以飛這麼高，第一次看到會動的！」

居住士林的簡姓大學生說，自己在附近剛好順路過來，「飛起來蠻酷的」，音樂很厲害，相當震撼，也難得看到士林夜市很多人，之後會想帶朋友再來看一次。

台北市觀光傳播局表示，「TAIPEI 40」主燈秀每晚登場，來自星際的雷射光束，隨著升起的太空飛船船體邊緣，閃爍一圈數位信號的光點，猶如打著強波的光訊號，隨著主燈主題曲創作者樂團「血肉果汁機」現場熱力演出，營造震撼的音樂效果，聲光效果一次滿足。

此外，河濱燈區更有長達90公尺的水幕光雕秀，燈光效果營造300秒磅礡氛圍，讓水景與地景完美融合，在場民眾為之驚艷。

觀傳局表示，劍潭站夜市燈區以「夜市文化」及「藝術科技」為主軸，呈現夜市文化百態，展現科技燈飾創作與互動及新思維的藝術燈飾，還有主燈及每半小時一場的主燈秀，逛完燈區可到士林夜市打牙祭。

觀傳局說，芝山站河濱燈區以「自然生態」及「兒童樂園」為主軸，傳遞雙溪芝山岩生態的生命力，還有位於雙溪河濱公園的「水火共舞聲光劇場」，每半小時一場展演，近捷運芝山站有「台日夢想特區」及「多彩的天母」，天母商圈的異國美食更是不容錯過。

2022台北燈節11日晚間登場，三大主題燈區各具特色，主燈「TAIPEI 40」宇宙飛船首度升空，為史上第一個離開地球表面的主燈，透過神秘燈光及音響效果，向觀眾致意。（張鎧乙攝）

台北燈節主燈秀登場，士林湧入超過5000人。（楊亞璇攝）