2022竹北燈會11日正式展開，將於竹北市水圳森林公園展示至2月20日。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市公所舉辦的「2022竹北燈會」11日下午正式點燈，以位在高鐵區的水圳森林公園為舞台、「動物派對」為主題，結合數座動物主題花燈、假日草地音樂會，11日起至2月20日，以光雕、音樂，歡迎民眾前往賞燈。

竹北市長何淦銘、代表會主席林啟賢、多名代表、縣議員等人11日下午參與點燈儀式，何淦銘提醒，現為防疫期間，民眾賞燈務必戴口罩、保持社交距離，而燈區出入口均設置抗菌潔淨機，也請民眾務必配合量體溫。

「2022竹北燈會」的主燈以生肖虎為主題，打造「虎躍竹北」，結合幾何造型及光雕秀，在「動物派對燈區」營造動感的光影藝術。「森林守護燈區」則以鹿打造森林守護神的意象。「島上派對燈區」則有Q版鱷魚、青蛙Do Re Mi、爽爽龜等造型花燈，另還有「希望蕨起燈區」、「保育類動物燈區」，傳達生物多樣性的意涵。

除了花燈及光雕，竹北市公所也在12日下午3點至6點，舉辦假日草地音樂會，邀請提琴王子廖柏雅、音樂才女米利亞、金曲樂團青虫aoi、獨立樂團-Control T演出。12、13、19、20日也於下午3點至4點，舉辦客家米食教學，由老師教導製作客家柑橘包、造型五色豬籠粄，每場限量50名。

竹北市公所特製手提花燈「神奇虎」、虎頭帽「虎星高照」，於2月11日至15日於水圳森林公園定點、限量發放。

此外，竹北市公所也將於20日上午9點至12點，在新瓦屋客家文化保存區舉辦「2022竹北市客家藝文活動」，將由何淦銘帶領祭祀，向天祈福，並規畫「乞粄添福氣」活動，現場由擲出最多連續聖筊者，可獲得祭祀五色粄，象徵帶來全年好運氣。

現場也將由新瓦屋花鼓隊表演，在地舞團欣蕾舞蹈團、艸雨田舞蹈劇團則演出客家民俗舞蹈，搭配天穿日節慶展演。