台灣物價、房價齊漲，讓不少人打消生小孩的念頭，一名女網友表示，公司有一個月薪7萬元的主管職缺，老闆向部門前輩詢問有無意願擔任，對方卻立刻回絕，理由是家中有兩個小孩要養，月領7萬元會餓死，讓她忍不住驚呼「月薪7萬元養不起小孩嗎」，引起網友熱議。

原PO在PTT的WomenTalk板發文表示，前主管在年前離職了，所以公司在找合適的人選頂替，而她的前輩不論以年資或人脈來看都是最佳人選，立刻被老闆詢問願不願意升職，不料對方馬上回絕，「我有兩個都還沒上國小的小孩要養，領7萬元會餓死」。

對此原PO相當震驚，因為她的公司是業務公司，薪水是以業績抽成計算，正常情況下只能領4到5萬元，業績好才可能領到10幾萬元，但擔任主管不用加班或跑業務，只要坐公司吹冷氣就可以月領7萬元，且前輩的老婆也有工作，兩人的月薪加起來至少破10萬元，「這樣真的養不起孩子嗎？」

對此，有不少網友直言，「現在小孩都高規格養，不像小時候我都吃剩菜剩飯長大」、「現在小孩都要各種補習學才藝，吃、穿、用、娛樂也都要有一定水準，開銷很可怕的」、「我家是雙薪家庭，月收合計13萬元，目前只敢生一個」、「我朋友的小孩才小學四年級，一個月補習費就要4萬元」。

也有人認為，升主管後責任變大，但錢不會比較多，任誰也不會想接，「薪水增加不多，但扛責任會失去很多」、「做主管還減薪，傻了才接吧」、「表示人家有本事可以賺超過七萬元，為什麼要接受變相減薪」、「資深的人都知道哪邊的水很深，不想碰」。