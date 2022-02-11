臺灣擁有豐富的鳥類資源，為使國人透過對鳥類欣賞進而提升保育意識，中華郵政公司特以灰面鵟鷹、赤腹鷹、東方蜂鷹及大冠鷲等常見保育鳥類猛禽為題材，訂於111年2月16日發行「保育鳥類郵票(111年版)」1套4枚，郵票面值分別為8元、10元、12元及15元。

本套郵票圖案簡介如下：

一、灰面鵟鷹（面值8元）：體長約47至51公分的中型猛禽，翼長尾短，停棲時翼尖超過尾端，白色眉線清晰可見。為臺灣過境數量第二高的猛禽，因秋季過境高峰集中在10月10日前後，而有「國慶鳥」美譽。

二、赤腹鷹（面值10元）：體長約25至30公分的小型猛禽，胸腹部橘紅色，翼尖黑，雄鳥有深色虹膜，雌鳥虹膜則為黃色。為臺灣過境數量最龐大的猛禽，遷移時聚集形成壯觀「鷹柱」與「鷹河」，景象讓人讚嘆，過境季節全臺各地均有機會目睹。

三、東方蜂鷹(面值12元)：體長約57至61公分，以蜂類為主食，其臉部密布鱗片狀細毛，可抵禦蜂螫，尾巴及翅型較為修長，羽色多變，有不同色型，廣泛分布在低中海拔的森林環境。

四、大冠鷲(面值15元)：體長約65至74公分的大型猛禽，全身大致為深棕色，頭上具白斑的花色冠羽，有明顯的黃色眼先與虹膜。飛行時雙翼寬長、尾短，雙翼後緣與尾下有明顯的白色寬帶。飛行時經常伴隨悠揚的鳴叫聲，為臺灣淺山地區最常見的大型猛禽。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於2月14日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。