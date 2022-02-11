為協助受新冠肺炎疫情影響外銷市場的農民轉型至電商平臺行銷，以開拓多元銷售通路，中華郵政公司與行政院農委會農糧署共同合作，在「i郵購」網路商城開設「聯合推薦」專區，並自111年2月11日至3月11日舉辦「聯合推薦，攜手放閃」情人慶元宵優惠活動，祭出「每500送100」、「限時搶購」及「買就抽」等超值優惠方案，讓民眾可輕鬆購買獨特實惠且安心優質的臺灣在地農特產品。

「i郵購」網路商城「聯合推薦」專區自110年11月上線以來，已有30多間廠商透過農糧署推薦加盟，計有300多項商品上架，種類廣泛多元，包括米類雜糧、當季鮮果、茶類油品、蜂蜜點心、香氛保養及植栽花卉等，並先後搭配多檔促銷活動，獲得消費者熱烈迴響。配合情人節及元宵節即將來臨，特推出「聯合推薦，攜手放閃」情人慶元宵三重好康優惠。

第一重：活動期間內，購買「聯合推薦」專區商品，單店單筆訂單每500元即贈送「i郵購」紅利購物金100元；第二重：2月14日至2月16日加碼放閃，推出4項破盤下殺之限時限量搶購商品；第三重：購買專區商品不限金額，即可參加抽獎活動，最大獎項為「i買單」，即贈送與訂單金額等值之紅利購物金，歡迎民眾至「聯合推薦」專區選購。

中華郵政公司表示，「i郵購」網路商城「聯合推薦」專區商品具產銷履歷或有機驗證，品質值得信賴，專區上線2個月即創造約百萬元營業額，銷售量前幾名分別為五結鄉農會的宜蘭越光米、西螺鎮農會的臺灣好米、恆春鎮農會的洋蔥醬油、大人物農產運銷合作社的產銷履歷豆奶及日月潭紅茶主題館的紅玉紅茶。此銷售佳績展現出疫情使國人對生長土地情感更加深刻與愛護，願意瞭解並支持臺灣在地富含故事性、有溫度、小眾的獨特商品，以及食安風暴讓民眾更加重視食品安全，選購具認證標章、檢驗報告或由政府機構等公信單位所推薦的優質商品。

中華郵政公司將持續與農糧署或其他單位合作，豐富「i郵購」網路商城商品品項，為民眾健康把關，也為地方產業永續盡一份心力。