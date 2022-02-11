新冠肺炎疫情推動美國房市熱潮，房價與房貸利率持續攀升，削弱民眾購屋置產的能力。美國房價較一年前大漲逾10％，30年期抵押貸款利率飆高至3.69％，創下2020年1月以來最高紀錄。

根據房貸巨頭房地美（(Freddie Mac）數據顯示，截至2月10日止的當周，30年房貸固定利率平均達3.69％，高於前一周的3.55％，創下2020年1月以來最高水準。

房地美首席經濟學家哈特（Sam Khater）表示，隨著經濟逐漸正常化，房貸利率躥升至疫情爆發前最高紀錄。鑑於勞動市場強勁與通膨勁升，房貸利率預料將持續上揚，恐對購屋需求造成負面影響。

在此同時，美國房價持續上揚。根據全美不動產經紀協會（NAR）資料顯示，2021年第四季美國獨棟成屋中間價年增14.6％，至361700美元，略低於第三季創下的363100美元紀錄。

在美國183個都會區中，多達181個都會區第四季的獨棟成屋中間價高於前一年同期，67％的都會區房價較一年前上漲逾10％。此外，第四季獨棟房屋每月房貸金額，由一年前的1039美元攀升至1240美元。

房地產網站Realtor.com經濟研究部門經理拉提尤（George Ratiu）表示，房貸利率持續揚升，許多首購買家被迫退出市場，使得過去一周的房貸申請案件數量減少。

拉提尤指出，現階段美國房屋供需失衡，許多買家希望在利率進一步上揚前購屋置產，但可供出售的房屋數量降至紀錄低點，而且房價較一年前大漲逾10％。他表示：「以目前的房貸利率計算，每月房貸金額較一年前增加270美元，全年房貸負擔增加超過3260美元。過去兩年的超低利率環境不復見，美國民眾的房屋負擔能力逐漸惡化。」