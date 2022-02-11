華南金控公告，1月合併稅前淨利為16.05億元、合併稅後淨利為11.59億元，每股稅後淨利(EPS)為0.09元，每股淨值為15.12元。

子公司華南銀行1月合併稅前淨利為15.52億元、合併稅後淨利為11.48億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.13元，每股淨值為23.08元。

第一金1月稅後淨利15.03億元 EPS 0.12元
子公司齊力報喜 元大金一月獲利17.1億EPS0.14元
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