華南金控1月稅後淨利11.59億元 EPS為0.09元 21:192022/02/11 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控公告，1月合併稅前淨利為16.05億元、合併稅後淨利為11.59億元，每股稅後淨利(EPS)為0.09元，每股淨值為15.12元。 子公司華南銀行1月合併稅前淨利為15.52億元、合併稅後淨利為11.48億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.13元，每股淨值為23.08元。 第一金1月稅後淨利15.03億元 EPS 0.12元 子公司齊力報喜 元大金一月獲利17.1億EPS0.14元 #EPS #華南金控 #合併稅前淨利 #合併稅後淨利 #每股淨值 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化銀行 1月合併稅前盈餘9.19億元 18:112022/02/10 財經 鈊象1月淨利雙升 EPS達6.67元 15:202022/02/11 財經 穩懋去年EPS 12.9元 估Q1營收季減2成 15:102022/02/11 財經 元大金1月稅後獲利17.1億 04:102022/02/11 金融．稅務 亞泰影像今日召開法說會 EPS5.87元創高 15:202022/02/10 財經 國票金1月自結獲利1.78億元 20:032022/02/10 財經 豐興1月合併稅前淨利為3.53億元、年增23.42％ 19:172022/02/11 財經 車市需求旺IKKA-KY去年獲利創新高 EPS估逾6元 18:572022/02/10 財經 子公司獲利亮眼 元大金1月獲利17.10億元 19:052022/02/10 財經 《航運股》慧洋-KY首月稅前淨利年增350％ 樂觀今年散裝航運榮景 16:142022/02/09 財經 櫃買中心2/15審議達航科技上櫃案 15:592022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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