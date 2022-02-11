李翊君與女兒香奈兒、洪榮宏帶著老婆、兒女及J.Sheon、黃鐙輝等人，11日在台北小巨蛋欣賞音樂劇《貓》第2場演出。李翊君、香奈兒過去曾在拉斯維加斯看過《貓》演出，再度欣賞心情興奮；李翊君原訂月底將赴美國作秀，豈料因為當地疫情肆虐，她便取消該演出工作。

李翊君分享女兒香奈兒今年畢業於美國伯克利音樂學院，香奈兒在1月返台陪伴家人，李翊君目前預計5月陪伴香奈兒一起去美國領畢業證書，老公檢場則待在台灣工作。李翊君向來支持香奈兒的音樂創作，香奈兒也將在下月推出單曲，持續努力創作新歌。

洪榮宏昨帶著老婆張瀞云與兒女一同來觀賞音樂劇，洪榮宏近來工作忙碌，預告正忙籌備新專輯，也將在年底舉辦個人演唱會，目前都在初步計劃當中，敬請期待。黃鐙輝也帶著女兒到現場欣賞演出，笑說自己跟女兒都很喜歡貓，家中最多曾養過7隻貓，幽默說：「女兒也是個小貓奴，因為我們都喜歡貓，所以特別帶她來看《貓》音樂劇。」

J.Sheon在開演前表示在小時候有看過音樂劇《貓》，但時隔已久，幾乎都忘光了，只記得當時在現場看就覺得很厲害、氣氛很強烈，「今天特別來重新吸收感受一下。」他目前正忙籌備將在3月5日在北流舉辦個人演唱會，正進入最後的練團階段，相當期待。

洪榮宏（左二）帶著老婆（左）與兒女一同來觀賞音樂劇。（羅永銘攝）