王力宏與李靚蕾再起法律攻防，李上個月29日向台北地方法院提出相關聲請，表示關於小孩探視問題，王違反離婚協議內容約定。對此，律師梁維珊指出，雙方正在美國打離婚官司，若內容涵蓋子女監護權及扶養方式，台灣法院通常會依法停止審理「同類訴訟」；且最壞情形是，美國法官可能認為李藐視法庭，判王力宏全贏。

李靚蕾今（11日）透過律師發表5點聲明，當中提到：「紐約時間2022年1月28日收到王先生刻意越過協議約定的調解程序，逕行向紐約法院提交緊急變動探視方案的訴訟通知，且直到開庭前1小時13分鐘，王先生才將申請變動的原因及內容交予我方紐約律師，而紐約法院竟例外地在毫無調查、我方還末經法院允許提供證據反駁、本案也不符合申請要件的情形下，在短短2小時後就依照王先生的請求做成變動探視方案的暫時裁決。」。

對此，據ETtoday新聞雲報導，律師梁維珊分析，這代表紐約法院對於探視子女方式，做出對王力宏有利的裁定，所以李靚蕾在台灣提起訴訟企圖反制，但此舉可能徒勞無功。

因根據《民事訴訟法》規定，針對已在外國法院起訴的同一事件，在台灣另行起訴，除了一些例外情形，我國法院通常會裁定停止訴訟。也就是說，李靚蕾在台提告恐「慢了一步」。

梁維珊更指出，對李靚蕾來說，最糟的情況是被美國法官認定惡意阻擋王力宏探視小孩，有藐視美國法庭舉動，很可能判王力宏全部勝訴；而王力宏再拿美國法院判決聲請我國法院准許執行，屆時，我國法院不但不會審理李靚蕾提起的訴訟，還會准許王力宏執行，李靚蕾只能交出小孩。