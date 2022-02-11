20：51地牛翻身！花蓮外海規模4.7地震 宜花東有感 21:242022/02/11 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮外海晚間8點51分發生規模4.7地震。(圖／中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛又翻身！今晚(11日)20點51分，花蓮外海發生規模4.7地震，震央位在花蓮縣政府東方62.9公里處，地震深度僅19公里，最大震度宜蘭、花蓮與台東1級。 新竹單日連10震 消防局不敢大意整備待命 初四地牛翻身 新竹一日連10震 #花蓮外海 #地震 #地牛翻身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 9小時連10震 新竹罕見搖不停 「詭異三角圖」曝光 09:272022/02/05 生活 新竹2天搖12次 專家：恐是強震前兆 04:102022/02/06 社會新聞 東部海域發生規模5.5地震 新北未傳災情 19:272022/02/07 生活 東部海域地震 斗六市最大震度3級 民眾：明顯晃了一下 19:242022/02/07 生活 宜蘭海域規模5.5地震位在好發區 氣象局：不排除有規模4餘震 20:362022/02/07 生活 入夜急凍初五更冷 開工日天氣出爐 這天起雨炸全台 20:452022/02/04 生活 台北震一下！07：52宜蘭近海規模4.2地震 最大震度4級 07:562022/02/07 生活 新竹峨眉入夜又地震 今日第10震規模2.8 最大震度2級 20:092022/02/04 生活 花蓮壽豐地震規模3.6 最大震度3級 11:112022/02/07 生活 花蓮大地震剛滿4周年 今晚令民眾憶起可怕經歷 19:332022/02/07 生活 新竹又震！鄭明典話剛說完無新增 「馬上來兩起」 12:072022/02/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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