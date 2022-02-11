香港巨星梁朝偉外型帥氣、演技精湛，曾5度奪下金像獎影帝，也得過坎城影展影帝，以深厚的演技和內斂深沉的魅力，深受大眾喜愛，而他也和不少知名女星合作，之後演藝事業都水漲船高。

台灣第一名模林志玲螢幕首次大尺度床戲，就是和梁朝偉在電影《赤壁》中，上演一段浪漫唯美的床戲，而林志玲也因為《赤壁》開啟電影路，演藝事業也更上一層樓。

而大陸女星湯唯則因李安執導的電影《色，戒》一炮而紅，更奪下台灣金馬獎的最佳新人獎及海外多項大獎，而她和梁朝偉在電影中的大尺度激情床戲更是轟動一時，其中的「迴紋針式」性愛體位堪稱經典，湯唯也因為這部片後名氣水漲船高。

梁朝偉近年來頻被指老了。(圖／取自微博)

戲路寬廣的梁朝偉，能把各種類型的片詮釋的淋漓盡致，而他的精湛演技也讓他獲獎無數，5度獲得金像獎影帝、3度拿到金馬獎影帝，也奪下國外的大獎坎城國際電影節最佳男演員、亞洲電影大獎最佳男主角獎，實力相當雄厚。

梁朝偉和劉嘉玲是演藝圈模範夫妻。(圖／取自微博)

現已59歲的梁朝偉，去年憑著漫威電影《尚氣與十環傳奇》，再創演藝事業高峰，雖然最近常被指有些憔悴顯老態，但不少人都認為自然老去很正常，大讚他男神魅力絲毫不減。