汪小菲（現改名：汪少菲）與女星大S（徐熙媛）在去年結束10年婚姻，隨後被爆出和小14歲大陸女星張穎穎熱戀中，還有十指交扣畫面流出，但10日張穎穎無預警暴走嗆汪小菲「和很多女孩都有關係」再刪文，引起討論；不久後張穎穎在社群平台發文，穿性感泳衣和2男1女親密合照曝光，曼妙身材全被看光。

大陸女星張穎穎近日被傳出是汪小菲離婚後新歡，一舉一動都受到關注，連一起在上海聚餐、牽手畫面都被流出，引起外界譁然；但張穎穎卻突然在微博發文，表示「汪小菲跟我沒有任何關係，他和很多女孩都有關係」，隨後又秒刪文。張穎穎事後轉發律師事務所聲明，該圖是他人偽造，並非她發布的。

張穎穎在社群平台發文，穿性感泳衣和2男1女親密合照曝光，曼妙身材全被看光。(圖/ 摘自張穎穎小紅書)

在外界一頭霧水下，張穎穎懶甩網友議論，反而在個人社群影音平台分享和好友們到海南島旅遊的照片，穿著連身性感泳衣，展現纖細體態，小蠻腰和白皙美腿更是吸睛；在她身旁還有2位帥哥，但都不是汪小菲，甜蜜勾肩互動不免讓網友瘋猜她和2男關係。

26歲張穎穎身高170公分、體重僅50公斤，外型亮麗外，畢業於北京電影學院的她，還演出過多部電視劇，都獲得觀眾認可，還曾是山東省荷澤市首屆「牡丹形象大使」；最近卻因汪小菲成為話題人物，也令外界對她更為好奇。