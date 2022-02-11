前台大教授、資深媒體人彭文正今（11）日直言，他做「論文門」這件事是不計成本，已經變成他的「志業」；2022年是「論文門2.0」，會展開全球之旅，從台灣到全世界遍地烽火。而他原本只是打區域賽，結果被起訴、通緝，被迫打奧運賽，他就會拿個冠軍回來，因為倫敦大學犯一個錯，就叫做「心虛」，整件事情就是「不合常理」！

彭文正今（11）日接受王淺秋訪問時表示，他想糾正立委許智傑，他只是通緝中的嫌犯，不是通緝犯，就好像一般人謙稱自己的兒子叫「小犬」，但也不能真的被罵是狗。

彭文正也披露，最近在蹭「論文門」的人，因為到了選舉的提名期，所以要趕快「表忠」；另外有一些人裝聾作啞，應該說話卻沒說話，多半屬於有案在身，被國家機器掌握，這類人，不能去怪他不敢談「論文門」；還有一種就是在等政府預算的人。

對於倫敦大學官網（聲明）被放在一般人很難找得到地方，彭文正認為很奇怪，這是一個不得不發表、卻又不太想讓人看到的聲明。

他直言，機構權威認證，當然不是關鍵，否則原、被告把名片拿出來，看誰比較大，大的贏、小的敗訴？當然不是這樣。水門案的時候，白宮發言人不是也說尼克森沒事？美國有一個大學也被抓到販賣學位，所以任何一個權力機構都會犯錯。一滴血可以驗癌症也被法院判詐欺，當初幫忙背書的還是史丹佛大學的院長，美國總統拜登也去拜訪過那家公司。所以千萬不要以為，有名校幫忙背書就沒有問題。

彭文正強調，今天要追求的是，不要告訴我「授予什麼樣的學位」，而要告訴我「授予學位的過程是什麼！」且這當然有問題，因為「不合常理」。如果倫敦大學真的要聲明，兩年半來不會選擇沉默，不會選擇唾面自乾，不會在法庭上說會造成當事人痛苦與傷害，又說從未收到論文，又說資料不在手裡。

彭文正認為，倫敦大學犯一個錯，就叫做「心虛」。如果1984年的畢業證書是真的，後面根本不會拿2010、2015的版本，二話不說就是正本搞丟了，不信去查，絕不會去補。且根據倫敦大學1982年到1985年的規定，要提供三份論文， 1份不需要是精裝，另外2份要完整裝訂。

彭文正強調，2022年是「論文門2.0」，會從台灣到全世界遍地烽火，要喚起民眾及世界上平等待我之民族共同奮鬥，展開全球之旅。而他原本只是打區域賽，結果被起訴、通緝，被迫打奧運賽，他就會拿個冠軍回來。