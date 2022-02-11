大陸加強對鐵礦砂的市場監管，國家發改委、中國鋼鐵工業協會、大商所11日各自有所動作，提示關注鐵礦砂價格波動問題。

中國鋼鐵工業協會11日表示，近期部分涉礦企業違背商業道德，發佈和炒作不實資訊，嚴重干擾了市場公平秩序，損害市場主體的合法利益。任何無視市場規律、非法干擾市場正常運行的行為和參與者，都應該得到糾正，並應為此付出代價。礦山企業要誠信經營、按時履約；相關貿易企業要依法合規經營、杜絕惡意炒作和囤積居奇等行為；鋼鐵生產企業要加強自律，以供需平衡為原則，把握好採購節奏。中國鋼鐵工業協會將繼續配合政府相關部門做好市場監測工作，進一步加強分析研究，促進產業鏈均衡發展和鐵礦砂市場平穩運行。

大商所11日指出，近期影響市場運行不確定因素較多，請各市場主體理性合規交易，不得編造、散布虛假資訊，不得擾亂市場交易秩序。將進一步加強市場監管，嚴肅查處各類違法違規行為，保障市場平穩運行。並自2月16日起，對鐵礦砂期貨2202、2203、2204和2205合約手續費費率由成交金額的萬分之1調整為萬分之2。

發改委與、市場監管總局在11日針對鐵礦砂價格出現異動一事展開調查，打擊囤貨、哄抬價格等行為。