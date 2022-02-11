儘管俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍，但投資人仍押注俄烏不會開戰，近期加碼俄羅斯和烏克蘭資產，帶動兩國貨幣大漲。

2月迄今俄羅斯盧布和烏克蘭貨幣兌美元匯價分別大漲3％和1.5％，反觀1月最後一周兩國貨幣都還停留在多年低點。

對沖基金則是行動最積極的投資人，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至2月4日止的當周，盧布凈多頭部位攀升至23個月最高水準。

投資人表示，加碼俄羅斯資產是因為俄國財務狀況穩健，這全拜高油價所賜。2021年1月至11月間，俄國的經常帳盈餘激增3.5倍，2021年底的外匯存底達6300億美元，創下歷史新高紀錄，以足支撐本國貨幣。

此外，被投資人視為是新興市場衡量指標的摩根大通債券指數，約有7％的部位是俄羅斯債券，促使基金經理人持有些許俄國債券，才不會偏離指標太遠。

部分投資人則押注兩國不致於開戰。投資管理公司Legal ＆ General Uday分析師帕特奈克（Uday Patnaik）表示，俄羅斯在烏克蘭邊境部署的軍力還足以拿下烏克蘭，烏東情勢可能持續緊張，但長年來情況一直都是如此。

然而藍灣（BlueBay）資產管理公司新興市場策略師艾許（Timothy Ash），對加碼投資俄國不以為然，他表示俄烏地緣政治風險沒有任何降溫跡象，證據只顯示俄國在烏克蘭邊境部署更多軍隊。

俄羅斯近幾個月不斷在烏克蘭邊境增加軍力，白宮日前還警告，俄烏開戰在即。若俄國入侵烏克蘭，美國總統拜登揚言制裁，關閉「北溪二號」天然氣輸送管線。在此同時，俄國則重申無意侵犯烏克蘭。

資產管理公司GAM基金經理人麥納瑪拉（Paul McNamara）指出，市場似乎相信俄羅斯無意入侵烏克蘭的言論。