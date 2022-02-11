金雨（4503）11日召開今年第一次股東臨時會，順利通過將辦理私募5500萬股額度內的現金增資案，私募價格將以不低於參考價的八成為依據，自股東臨時會決議通過日起一年內，分三次辦理。金雨董事長卓政懋表示，公司有意引進策略性投資人，並多方尋找合作機會。另私募資金用途，將擴充本業的自動販賣機等產品營運規模。

金雨從事智能設備生產，包括自動販賣機、充電站、彩票機及博奕遊戲機等製造與銷售、鈑金件的原廠委託製造（OEM）及原廠委託設計製造（ODM）等。此次私募有價證券，三年內限制轉讓，有助於與引進策略性投資人的長期合作關係。

隨著國內自動販賣機開立發票新制，2022年上路，相關換機潮，預估可帶動具有電子票證及行動支付的新型智慧自動販賣機需求持續增長，成為公司營運成長動能。

此次私募現金增資案，主要用於充實營運資金及因應公司未來營運發展或轉投資的資金需求，希望藉由此私募現金增資案，引進特定人提供經驗、技術、知識、品牌或通路，經由產業垂直或水平整合，共同研發商品或市場，強化公司的市場競爭力。

金雨自結元月合併營收逾1476萬元、年增2.36％。