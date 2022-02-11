任天堂日前舉行了「Nintendo Direct」直面會，一口氣公布了多款即將在今年上架的遊戲及全新的DLC下載遊戲內容，而且更推出了不少驚喜之作，像延續過去《Wii Sports》的《Nintendo Switch運動》、久違的《星之卡比 探索發現》、經典續作《異度神劍 3》、Swicth獨占的全新《太鼓之達人 咚咚雷音祭》，還有深受玩家歡迎的《瑪利歐賽車 8 豪華版》也新增DLC擴充跑道內容，以及由主打迪士尼經典人物的賽車遊戲《Disney Speedstorm》，均是讓玩家相當期待的作品。

《Nintendo Switch運動》

《Nintendo Switch運動》（翻攝任天堂官方YouTube頻道）

跟《健身環大冒險》一樣，以體感給合遊戲的全新《Nintendo Switch運動》，可是延續了過去深受玩家歡迎的《Wii Sports》玩法，此次就將收錄包括網球、保齡球、擊劍、足球、羽毛球及排球等運動，一樣把Joy-Con手把綁在腳上或拿在手上揮動，即能進行各種遊戲，還有線上模式能與其他玩家競賽，而且更預告即將在秋季加入高爾夫球的運動，預計4月29日上市，2月18日至20日即能線上試玩。

《星之卡比 探索發現》

已經4年沒有推出新作的《星之卡比》，此次就推出了全新首款3D動作遊戲《星之卡比 探索發現》，以為救出被敵人抓走的「瓦豆魯迪」為主劇情，而且更為「星之卡比」加入了全新技能，只要吸入像汽車、販賣機等，即能與其合體變型，更能吞下敵人後吸收對方的技能，在單機模式即能進行雙人遊玩，預計3月25日上市，早期購入盒裝版再送限量背包套特典。

《異度神劍 3》

《星之卡比 探索發現》（翻攝任天堂官方YouTube頻道）

從2017年一直等到2022年，《異度神劍 3》終於將在今年正式上市，此次將為連接前兩代世界的未來故事，將由兩個敵對國家、6名少年少女，以「生命」為主軸而展開的冒險，同樣採著名的開放式世界為遊戲重點，擁有廣闊的自然環境可進行探索歷險，不過目前仍未有更多資訊，但在發表會上就預計今年9月上市，相信即將會有更多內容的公開。

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》

經典的《太鼓之達人》 今年就將推出Switch獨占的《太鼓之達人 咚咚雷音祭》新作，因著故事來到了太鼓世界的神轎都市，準備與新伙伴雷雲朵朵一起成為太鼓大師，因此也新增了不少模式及功能，不僅擁有76首熱門歌曲，還有像「進步支援」就能練習曲中不擅長的部分，更加入全新派對模式的「咚咔玩具大戰」及「小咚樂團」，而且有別以往新曲需以DLC方式購買，此次就將推出訂閱服務「太鼓音樂月票」，包含超過500首樂曲，每月更會更新遊玩內容，預計今年內即將上市。

《瑪利歐賽車 8 豪華版》DLC

《異度神劍 3》終於將在今年正式上市。（翻攝任天堂官方YouTube頻道）

暢銷經典遊戲《瑪利歐賽車 8 豪華版》，此次就不是推出全新作品，而是一口氣追加48條賽道的「賽道通行證」，將以DLC的方式、在2023年前分6次推出，而且所有賽道都能使用鄰近主機通訊或線上模式進行遊玩，3月18日即將推出首波DLC內容，單購定價為25美元，但若以訂購「Nintendo Switch Online + 擴充包」，即能免費暢玩全部賽道。

《Disney Speedstorm》

近年頻頻與迪士尼合作的任天堂，此次再攜手推出《Disney Speedstorm》，由多個經典迪士尼角色，像米老鼠、毛怪等一起競速飆車，而玩法亦與《瑪利歐賽車》相若，能夠丟出不同道具或使用角色技能來進行比賽，而且還有單人模式，或本地、線上的多人模式中，甚至與世界各地的玩家一起遊玩等多種模式，而且更是採免費遊玩的方式推出，預計今年夏天即將上線。

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》（翻攝任天堂官方YouTube頻道）

《瑪利歐賽車 8 豪華版》DLC（翻攝任天堂官方YouTube頻道）