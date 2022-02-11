李靚蕾聲明回應留言。（圖／李靚蕾提供）

李靚蕾透露被凍結帳戶。（圖／李靚蕾提供）

李靚蕾今（11日）透過律師發表5點聲明，指王力宏挾經濟優勢，跨海大規模訴訟，凍結李的帳戶，甚至連子女扶養費都不付。律師李怡貞分享，曾有當事人明明勝券在握，卻被法律繁文縟節以及兩國法制差異擊潰，脫口「不要監護權了」，苦勸有類似狀況的當事人，一定要耐住性子，「為了孩子堅持下去」。

「李律師，我是遇到了王力宏吧！！」，李怡貞在臉書寫道：「各位心有戚戚焉的當事人們麻煩不用傳這個訊息來囉！我真的知道妳們心裡苦吼，答應我，耐住性子然後為了孩子堅持下去就對了，好嗎？」。

李怡貞並分享，曾經有明明勝券在握的當事人，被法律的各種繁文縟節以及兩國法制差異給暫時擊潰，在各種壓力之下，脫口而出「那我不要監護權了可以嗎？」，而「其實這就是對方的目的」。

不少網友深有同感，留言回應「遇到力宏+1，死不認錯、百般刁難，夜深人靜會想當初是不是卡到陰，還是鬼遮眼，怎麼會為這種人生孩子」、「最終目的就是要回小孩，然後再毀謗女方的不是，極惡劣的手法」、「希望蕾蕾有看到這個，然後可以一直堅持下去」。