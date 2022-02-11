過年期間，大鵬灣湧入不少遊客，未料「疫情下的人潮不等於錢潮」，民眾對搭大眾運輸有疑慮，進而衝擊遊湖產業，團客退光、散客意願低，業績僅有往年同期的1成，業者苦嘆比去年三級警戒還慘，盼鵬管處減免停泊費度難關。

「完全超乎預期！」洪姓遊湖業者指出，去年11月疫情趨緩，遊客回流、生意相當好，當時還在擔心春節期間會不會人手不足，不料疫情再度爆發、團客退光，而到過年時見到大批遊客湧進大鵬灣，還以為見到曙光，沒想到疫情下的人潮根本不等於錢潮。

業者分析，疫情下民眾的旅遊心態與平常不同，會想出去玩但要往戶外走，且盡量避免與他人待在密閉空間，所以都採自駕遊、少搭大眾運輸，但沒想到，多數遊客竟將遊湖船歸類在大眾運輸，不管怎麼解釋都沒用，最終出現人多卻生意慘淡的詭異現象。

業者說，往年過年期間，不僅團客全滿，現場還會有散客排隊候補，未料今年春節遊客比往年多，但生意卻奇差無比，僅有往年同期的1成，且實際狀況還比去年三級警戒時還要慘，至少當時因三級還有補助，但現在二級什麼都沒有。

業者強調，他們並非希望要升三級領補助，但很需要公部門伸出援手，目前團客已經退到5月，而疫情還在燒，誰都不知道還能撐多久，若鵬管處能減免或調降停泊費，能替大家減輕不少負擔，疫情下每月數萬起跳的停泊費，對業者來說是個承重的壓力。

對此，鵬管處表示，業者反映屬實，但基於行政機關依法行政立場，希望業者能體諒管處的難處，全台有13個國家風景區，就因應疫情減免租金一事，都需有中央統一指引，所以目前管處無法給予準確答覆，不過會往上呈報，讓中央知道地方業者的處境。

鵬管處說，疫情下的旅遊型態確實有改變，所以大鵬灣的遊湖產業非個案，這是「通案」問題，因此建議業者先照契約走，待中央有新指示後也不會吃虧，該退的錢不會少給。