合庫金控公告，1月合併稅前淨利為17.54億元、合併稅後淨利為14.68億元，每股稅後淨利(EPS)為0.10元。

子公司合庫銀行1月合併稅前淨利為15.67億元、合併稅後淨利為13.22億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.12元。

子公司合庫資產1月稅後淨利為0.36億元、子公司合庫票券1月稅後淨利為0.28億元、子公司合庫證券1月稅後虧損為0.08億元、子公司合庫人壽1月稅後淨利為1.14億元、子公司合庫投信1月稅後淨利為0.03億元。

兆豐金控1月稅後淨利14.13億元 EPS為0.1元
華南金控1月稅後淨利11.59億元 EPS為0.09元
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