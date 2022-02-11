首度以氣象廳為背景的韓劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》找來朴敏英、宋江、尹博、金亞瑩（Yura）主演，11日在韓舉辦記者會，35歲朴敏英談到與27歲宋江的互動，她坦言，這次的確有感到年紀上的差距，更笑曝當初在現場看到宋江，發現他的瀏海遮住了眼睛，也遮住了帥氣，特別去求導演一定要讓宋江眼睛露出來，這樣自己也才能夠投入劇情愛上對方。

宋江也稱自己為演好開朗的「時宇」，真的有特別去剪了頭髮，但沒想到剪完竟看起來呆呆的，不過他也再三強調「時宇」是個穩重的人，講起天氣有自己專業的一面。而該劇也是朴敏英第3次穿上OL服裝扮演職場女性，她表示之前穿的幾乎都是強調女性線條的衣服，這次因為氣象廳職員是公務員，希望儘可能看起來平凡，所以會以襯衫、寬鬆褲的感覺繼續展現自己的「女神魅力」。

2人在現場也直呼氣象播報專業用詞超饒口，對他們來說就像外來語般得重新學習，宋江搞笑補充，事前在做功課時，也看到有預報員會講話結巴，心裡壓力因此減少許多。朴敏英則表示一開始覺得題材很新鮮便接下，沒想到後來卻後悔了，不僅參考資料少，再加上各種專業用語，過程中看到紀錄片裡有人提到，如果氣象廳預報沒說會下雨卻下雨了，那麼請當作是預報員的眼淚，更笑稱自己現在對預報不準也不會生氣，因為現在深刻體會到氣象預報原來這麼困難。

對於這次飾演負心漢，尹博表示其實一開始並不喜歡這様的角色而想拒絕，但後來被導演說服，在拍攝過程中非常有趣、愉快、很開心，自認算是另一種突破所以覺得意義重大，但為了演好角色也壓力山大，還因此有了圓形禿。Yura也搞笑地表示這次飾演的「蔡流進」其實是個看似平凡卻不平凡的角色，在前作飾演大牌網紅的她，「從良」演平凡人物，沒想到卻感覺更加困難。

該劇描述朴敏英飾演的「陳夏京」歷經了男友「韓氣峻」（尹博 飾）的殘酷分手之後，決定不再談辦公室戀情，直到「李時雨」（宋江 飾（加入團隊才有所改變。而Yura飾演的日報記者由於專門跑氣象廳，進而與三人均有許多互動。明（12日）起，每週六、日晚上11點在Netflix與韓國同天更新。