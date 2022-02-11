中央氣象局表示，今（11日）東北季風減弱，各地氣溫回升，明天（12日）天氣型態與今天類似，白天各地氣溫溫暖舒適，仍須留意早晚溫差。週日（13日）則受鋒面影響，各地轉為有陣雨的天氣，下周一（14日）鋒面通過，緊接者冷空氣報到，北台灣恐只有15度左右，直到下週四（17日）氣溫才會回升。

明天（12日）天氣型態與今天類似，各地多為多雲到晴的好天氣，預估高溫在北臺灣為20至23度、中南部及花東為24至28度，不過早晚溫度較涼，各地約16、17度左右；降雨部分，桃園以北雲量較多，清晨至上午降雨機率較高，亦有些零星飄雨的機會，東半部及北部山區有局部短暫雨。

週日（13日）受鋒面影響，中部以北及東北部轉為有陣雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，轉變的時間快則下午、慢則晚上，中部以北地區晚上開始也有局部較大雨勢發生的機率。

下週一（14日）鋒面通過後，緊接者東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地明顯轉冷，天氣由濕轉乾，除高屏及臺東以外，其他地方都不到20度，北臺灣甚至只有15度左右；上半天各地仍有降雨機會，下半天剩北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨。

下週二、下週三（15日、16日）整體水氣稍減，北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。下週四（17日）東北季風或大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升，除基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。