泡麵是許多人不知該吃什麼時，最簡單的解決方式。一名女網友日前在家吃泡麵，吃到見底時，發現碗底竟然有奇怪的物體，拿起來一看後才發現竟是5元硬幣，照片貼出後網戲稱真正的銅板美食，但也直呼有夠噁心。

女網友在《Dcard》PO文表示，在家裡吃泡麵，吃到快見底時發現不對勁，碗底出現一個圓形銀灰色的東西，仔細一看才發現竟然是一枚5元硬幣，讓她滿頭問號，便把照片PO出來。

原PO在泡麵碗底發現不明物體，近看才發現竟然是5元硬幣，讓網友歪樓笑稱「真正的銅板美食」。(圖／Dcard)

不少網友看到後揶揄：「真的是銅板美食啊」、「原來所謂的銅板美食是這個意思」、「要退妳5元不知道怎麼退，只好偷偷放在裡面了」、「有打折少5元吧XD」、「恭喜省下5塊」、「以為只有刷卡有現金回饋，原來吃泡麵也有XD」，但也有許多人擔心：「這幾天多注意肚子吧」、「說真的我不行，太噁心了」、「這銅板不知道經過多少人的手」、「這廠商賠不完了」、「佩服你還能笑笑發文，是我早吐了」、「妳吃下了多少細菌...」。

原PO事後補充，已經有打電話到客服反應，大讚對方態度相當好，對處理事情的態度很滿意，但並沒有透露商談結果。