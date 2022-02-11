台北市政府衛生局於今(11)日下午接獲台北市士林區某幼兒園通報疑似腹瀉群聚事件，衛生局立即啟動疫調，該幼兒園自10日晚間起陸續有幼童出現腸胃道症狀，16位都有腸胃道症狀，其中有14名幼童診斷急性腸胃炎，2名為上呼吸道感染，不排除由飲食所引起。衛生局疾管科長張惠美說，目前沒有相關證據認為與新冠肺炎有關。教育局學前教育科長吳青娟表示，有症狀學童集中於2班級，該園小班、幼幼班2班級14、15日停課2天，明日衛生局將至幼兒園，將會將食物留樣樣本送驗。

北市衛生局表示，該校共70名2-6歲幼童分屬5個班級，10日下午5時起，陸續共16名幼童因發燒、腹痛、嘔吐及腹瀉症狀就醫，有14名幼童診斷急性腸胃炎，2名為上呼吸道感染，發生原因持續調查釐清中。由於早、午餐及點心皆由學校廚房供應，亦不排除是否由飲食所引起，故同步啟動疑似食品中毒調查。

北市衛生局已請該幼兒園持續監測師生健康狀況，加強校園環境清消，有症狀的幼童需待症狀緩解後48小時始可復課。

台北市衛生局呼籲民眾平時應注意個人衛生，落實勤洗手，與他人共食使用公筷母匙，避免生飲生食。居家環境可使用1：50漂白水(1000ppm)擦拭進行消毒；嘔吐物及排泄物可使用1：10漂白水(5000ppm)灑在嘔吐物上靜置30分鐘後，清除後再以清水擦拭或沖洗，以降低傳播的風險。清理嘔吐物或排泄物時應配戴口罩及手套，以避免被感染。

衛生局呼籲，民眾如出現嘔吐和腹瀉等疑似症狀時，應儘速就醫並在家休息，並注意補充水分、電解質及營養，於症狀解除至少48小時後才可上班、上課，相關問題可撥打臺北市衛生局防疫專線(02)2375-3782詢問。