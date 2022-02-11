音樂才女米利亞秀美聲。（中視提供）

2022竹北燈會主燈。（中視提供）

竹北市長何淦銘。（中視提供）

竹北市長何淦銘發放小提燈。（中視提供）

新竹縣一年一度的「2022竹北燈會」，今（11日）起點燈，在鄰近高鐵新竹站的水圳森林公園展出，本次竹北燈會主題為「動物派對」，結合可愛動物燈區，以光雕、光環境的方式展出。

燈會今起至20日為期10天，在竹北高鐵特區核心地段水圳公園舉行。進入燈區看見氣派「動物城堡」、閃亮「烏魚之星」作為各區入口迎賓門，成為打卡拍照新亮點。以「動物派對」作為主題，動物花燈營造魔幻的光影藝術，2022年以生肖虎作為「虎躍竹北」主燈，結合幾何造型及光雕秀，營造虎耀竹北、虎虎生風的氣勢，「動物派對燈區」與主燈相互輝映，營造出歡樂動感的光影藝術。

「森林守護燈區」以鹿營造出森林守護神意象，輝映「島上派對燈區」Q版鱷魚，結合「青蛙Do Re Mi」、「爽爽龜」造型燈豐富整個水圳公園。「希望蕨起燈區」、「保育類動物燈區」傳達生命多樣及動物保育的教育訊息。利用公園森林環境的造景，結合公園水池、島嶼地景，創造出耳目一新的視覺感受。

2022竹北燈會不只賞燈，並結合假日草地音樂會，於明(12日)下午3點至6點舉行，邀請提琴王子廖柏雅、音樂才女米利亞、金曲樂團青虫aoi、獨立樂團Control T演出，讓民眾在現場隨著吉他音樂、輕亮歌聲，感受在水圳森林公園中的愜意氛圍。

為了增添活動熱鬧氣氛，規劃假日DIY課程，在明起12日、13日、19日、20日下午3點至4點共4場，聘請專業客家米食老師教學，製作客家柑橘包、造型五色豬籠粄，每場限量50名。主辦單位竹北市公所更別出心裁製作特製版手提花燈「神奇虎」、虎頭帽「虎星高照」，於今起至15日，2款花燈隨機發送，定點於水圳公園限量發放。

疫情期間，竹北市公所抱持嚴謹防疫態度，燈區出入口設置抗菌潔淨機，配合體溫量測，採實名制入場。何淦銘市長呼籲入場請配戴好口罩，並保持社交距離，賞燈之餘不忘了防疫措施，度過一個健康平安的元宵佳節。