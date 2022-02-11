د ۲۰۹ الفتح قول اردو د شپږمې سرحدي لوا سرتېري د تمرین پر مهال

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نیروهای لوای ششم سرحدی قول اردوی ۲۰۹ الفتح در جریان تمرینات

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IEA security forces during military exercises at sixth Border Brigade, 209 Al-Fatha Army Corps pic.twitter.com/cxSvxgks5A — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) February 5, 2022

阿富汗官方媒體近期公布一段軍事訓練影片，其中大量使用美式裝備、武器，甚至訓練方式，軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）9日認為，這代表塔利班武裝人員正從聯軍20年來為當地提供的軍事培訓中獲益，甚至影片中的武裝人員可能就是前阿富汗政府軍士兵。

阿富汗官方媒體「巴克大通訊社」（Bakhtar News Agency）5日公布一段影片，稱內容為「阿富汗伊斯蘭大公國」（Islamic Emirate of Afghanistan）安全部隊「第6邊境旅」（sixth Border Brigade）進行演習的畫面。

在影片中，可見首名武裝人員身穿美式戰術裝備、手持裝有先進戰鬥光學瞄準鏡（ACOG）的M4卡賓槍，在掩體後方左右進行換手射擊；第二名身穿類似裝備的武裝人員，其M4卡賓槍則裝有EOTech內紅點瞄準鏡，並展示一系列個人戰術移動與射擊技巧；武裝人員還從一面有多種不同形狀開口的木板後方以各種姿勢進行射擊；最後還展示不同的團隊戰術動作等。

曾在美國陸軍服役達16年、期間被部署至阿富汗、伊拉克和波羅的海的前「綠扁帽」（Green Beret）成員邦恩（Benjamin Bunn）認為，影片中的武裝人員「毫無疑問接受過美軍訓練」，雖然指導者應不到特戰部隊等級，但其動作「不是普通人能教出來的」；曾兩度被部署至阿富汗的前美國陸戰隊中士貝爾（Zachary Bell）也表示，從這些武裝人員的掩護、移動，更換彈匣等動作來看，其應受過「合理的訓練」。

「任務與目的」指出，影片中出現的訓練模式，與美國陸軍目前的射擊訓練十分類似。邦恩則表示，20年來，大量阿富汗18歲至45歲男子曾接受過美軍的培訓，故此狀況並不讓人驚訝，且影片中未展示更複雜的多人戰術動作或戰傷救護等技巧，稱後者的重要性也不惶多讓。