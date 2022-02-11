女網友表示哥哥女友的內衣褲，竟要求女網友母親「用手洗」，讓她氣到中風。（翻攝臉書《●【爆怨公社】●》）

氣到中風！一名女網友爆料，快30歲的哥哥空窗期3年後交到一名獨生女女友，常帶回家過夜，不但嫌棄晚餐菜色太少沒海鮮，向女網友媽媽指定想用的洗髮精品牌，甚至還將包含內衣褲在內的衣物丟進洗衣籃，交代女網友媽媽「用手洗」，讓女網友氣到原地中風，超過2萬網友也傻眼，直呼：「不可思議鬼故事」；還有網友打趣說：「看內衣大小是E cup 難怪這麼嬌貴」。

一名女網友在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》憤怒發文，表示哥哥常帶女友回來家裡過夜，原本到家裡還會跟原PO和她爸媽打招呼，但後來就直接走進房間，喊吃飯才出房間，吃完飯就直接回房間，連碗都沒有整理。

而最近發生的3件事，直接讓原PO爆炸，第一是嫌晚餐菜色不夠多、沒有海鮮，原PO當場傻眼，心想「沒跟你收菜錢白吃白喝的，竟然還嫌棄」；第二是洗完澡後跟原PO媽媽說她想用哪一牌的洗髮精。

第三件事讓原PO直接暴走，哥哥女友問原PO媽媽有沒有要洗衣服，原PO以為她覺醒了，豈料，哥哥女友把她衣服甚至內衣褲丟進洗衣籃，還交代原PO媽媽用手洗。原PO當場要對方把衣物撿起來，表示「我們家的小孩長大後衣服都是自己洗」，對方竟回她們家都是媽媽弄好好，讓原PO直接氣到「原地中風」，事後爸媽還緩頰說對方獨生女不習慣分工，原PO則嗆哥哥：「看你家人幫你女友做牛做馬都不會心疼嗎？」。

誇張情節讓超過2萬網友看傻，紛紛回：「不可思議鬼故事⋯」、「哥哥跟廢物女友都應該趕出去」、「跟獨生沒關係，單純沒家教」、「如果是我我會把腳踏墊跟他的內衣褲一起丟進去洗衣機，直接不裝洗衣袋直接洗，洗完跟他說不用說謝謝沒關係」、「看內衣大小是E cup 難怪這麼嬌貴」。