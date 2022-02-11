美國通膨持續惡化，1月消費者物價指數（CPI）年增高達7.5%，續創近40年來新高，釀昨日股債雙殺，10年期美債殖利率漲破2%、道瓊跌逾500點、那指跌2.1%。美股早盤4大指數微幅開高後於平盤震盪，投資人觀望情緒濃厚，道指小漲0.1%。

截至台北時間22點38分，道瓊工業指數上漲53.81點（或0.15%），暫報35295.4點；那斯達克指數上漲5.11點（或0.04%），暫報14190.75點；標普500指數上漲3.64點（或0.08%），暫報4507.72點；費城半導體指數上漲7.56點（或0.21%），暫報3543.66點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉上漲0.44美元（或0.05%），暫報904.99美元；台積電ADR上漲0.78美元（或0.63%），暫報125.49美元；聯電ADR上漲0.05美元（或0.55%），暫報9.98美元。

美國勞工部周四（10日）公布，1月CPI年增高達7.5%，遠超原先預期的7.2%，續創近40年以來新高；而排除劇烈波動的食品、能源價格後，核心CPI月增0.6%、年增6%，亦高於市場預期的0.4%、5.9%，顯見通膨不見好轉，持續惡化，對今年Fed大幅升息的可能性提高。