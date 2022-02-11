中華郵政公司自2014年起推出「i郵購」商城，主打公益性質，輔導小農、商家上架產品。中華郵政公司發言人陳敬祥協理11日指出，i郵購為協助受疫情影響外銷的農民轉型電商平台，2021年11月起也與農委會農糧署合作設置「聯合推薦」專區，讓植栽花卉、鮮果等上架開拖多元銷售通路。

陳敬祥指出，「i郵購」網路商城「聯合推薦」專區商品具產銷履歷或有機驗證，品質值得信賴，專區上線2個月即創造約百萬元營業額，共有30多間廠商透過農糧署推薦加盟，計有300多項商品上架，種類廣泛多元，其中銷量最好的商品為五結鄉農會的宜蘭越光米、西螺鎮農會的臺灣好米、恆春鎮農會的洋蔥醬油、大人物農產運銷合作社的產銷履歷豆奶及日月潭紅茶主題館的紅玉紅茶。

電子商務室主任劉文華表示，i郵購自2014年成立，起初僅有零星小農合作，每年合作業者數量約以5％成長，不只透過主動開發，也有商家洽詢，目前已有近300家廠商合作。

配合情人節及元宵節即將來臨，i郵購也在2月11日至3月11日推出優惠活動，祭出「每500送100」、「限時搶購」及「買就抽」等超值優惠方案，讓民眾可選購具認證標章、檢驗報告或由政府機構等公信單位所推薦的優質商品購買獨特實惠且安心優質的臺灣在地農特產品。