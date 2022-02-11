特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）10日表示，他旗下太空探索科技公司SpaceX研發的巨型火箭「星艦」（Starship）發射成本將遠低於傳統火箭，預估在未來2～3年內，能以不到1000萬美元代價將火箭送入軌道。

穆斯克周四於SpaceX德州南部發射基地發表這番談話，此處正是SpaceX計畫發射星艦的地點。這也是該公司近兩年來首度針對星艦做出最新說明。

星艦是SpaceX迄今打造體積最大、威力最強的火箭。SpaceX先前表示，他們將利用該火箭執行最重大任務，包括火星之旅在內。

分析師表示，SpaceX試圖透過重複使用星艦以降低發射成本，該火箭將成為重要業務，包括一次性將數百顆星鏈（Starlink）衛星送抵地球軌道，藉此提供高速網路服務給偏遠地區民眾。

穆斯克表示：「我們必須做到這一點（重複使用星艦），但現在還沒達成。我們是有可能成功的。」