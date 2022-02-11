熊熊和李懿日前上台視《綜藝3國智》，當天以校園社團為主題，推出「社團PK賽」並讓王少偉及納豆分別帶領紅、黑兩隊PK，各項關卡贏家可獲得一張貼紙，最後抽出幸運隊伍，送出「社團基金」。納豆一開始表示：「我以前參加話劇社，後來就得金馬獎。」打趣表示這應該就是自己與社團的關連。

兩隊陣容一字排開後，納豆苦笑表示除了風田外，其餘隊員包括廖威廉、張立東、瑪麗、熊熊身高都不算突出，擔心遊戲關卡挑戰輸人一截，王少偉則表示：「我們有鯰魚、比認真我們有李易、比廢我們有花花、比不能移動也有哈孝遠、如果想比愛錢有李懿。」自嘲：「比年紀大有我啦！」

其中一關遊戲需頭戴安全帽，猜出是誰敲擊安全帽，得分較多的隊伍獲勝，除了運氣之外、更憑演技。李易猜題時一下就抓包是納豆出手，讓納豆感到不可思議，李易則是分析：「除了敲擊的位置，再來就是我第二次回頭的時候，感覺豆哥心虛的能量很大。」納豆再接再厲，在李懿挑戰時成功發揮實力矇騙過關，他忍不住開心大喊：「是演技！」

輪到鯰魚哥挑戰，經過他一番細細觀察後，居然直接猜中是瑪麗出手。黃豪平也嘖嘖稱奇：「剛剛那一瞬間，連我都沒看到，你怎麼會知道？」鯰魚哥起身抓起瑪麗的手，展示給大家看，得意表示：「因為她的手都打紅了，剛剛就看到了啦！」瑪麗則解釋原本把手藏起來，但是心虛換了姿勢，沒想到手心直接面對鯰魚哥，因此被抓包，逗得大夥大笑不止。以上內容於明（12日）晚8點在台視播出。