台中一名網友分享，找一個老師傅換機車椅墊皮，遇上一名阿桑說早上換的皮沒有貼合，老闆回「太陽曬一曬就密合了」，阿桑仍一直「盧」，結果老闆二話不說將阿桑的機車新皮拆掉、換回舊皮並退錢。老闆霸氣的舉動讓破萬網友大讚：「好療癒」、「尊重專業」、「阿北帥」。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》發文，表示去台中太平一間店換機車坐墊皮，等待過程中，一名阿桑跑來表示，早上換的皮沒有貼合，老闆回「太陽曬一曬就密合了」，但阿桑仍一直碎念「皮不是都要密合的嗎？」。

結果老闆默默過去幫阿桑的椅子拆下來，把新皮拆掉，然後換回舊皮，並退350元給阿桑，傻眼的阿桑再度碎念「這不能用貼合嗎？」，老闆霸氣回：「別人可以你不行」，讓原PO直呼「這老闆真的很可愛，看他工作好療癒」。

破萬網友也紛紛留言大讚：「好療癒」、「尊重專業」、「阿北帥」、「就是喜歡這種霸氣的老闆」、「我喜歡老闆那句『別人可以你不行』」、「太平人站出來 過年前去換300元 感覺真的善心」、「這老闆很讚，是我在現場就拍手了」、「職人手工的了不起」。