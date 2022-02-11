男星盧學叡從歌唱節目《超級星光大道》出道，入選十強成為「星光幫」一員，比賽最終更獲得第四名好成績，沒多久就發行專輯，之後更跨足戲劇領域，變得更全方位；日前盧學叡有感而發地分享減重心路歷程，透露自己曾1日5餐胖到身體病了，花了一年時間甩掉40公斤，帥到讓人差點認不得。

9日盧學叡在臉書粉絲專頁發文，分享自己花了一年堅持下的減重過程，他誠實地說自己原本是「貪吃又不愛動的」，但在1日吃5餐的洗禮，體重不僅過重，還出現膽固醇和血壓過高的症狀，身體已經不健康，嚴重到「連爬起床都覺得喘」。

於是在2021年1月21日下定決心，生活飲食開始做改變，一年內拒絕飯局，雖然少了部分朋友，但也瞭解到了這個年紀就把時間留給重要的人事物；飲食方面從1日5餐控制成3餐甚至更少，少吃澱粉多吃菜肉，重要的是多喝水。

盧學叡在臉書分享減重心路歷程，甩40公斤後身體更健康，還帥出新境界。(圖/ 摘自盧學叡臉書)

在這些改變後，身體也漸漸地恢復健康狀態，現在的血壓和膽固醇都在正常數值，令自己意外的是，外貌更帥出新境界，他自認為沒有像剛出道瘦，但在自律生活下重生出更有自信的自己；盧學叡分享這段減重歷程重新自我檢視外，也期許明年自己有更好的故事和大家分享。

大票網友看到盧學叡短短一年就瘦了又變超帥，紛紛讚嘆他的毅力和決心，「令人佩服」、「哥哥瘦下來了真的真的好帥」、「上次我看到也嚇一跳，也太瘦了吧」、「身體健康很重要，又帥又健康」、「真的太激勵人，不管是內在跟外在，你真的好強大」、「現在的你更自信更好看更帥了！不是親眼所見根本不相信」。