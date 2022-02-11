台中港11日又傳4名水晶輪風電船外籍船員染疫，並匡列同船接觸者12人為陰性。台中港務分公司上午召開緊急防疫應變會議，並針對17號碼頭一帶及沿線到管制站加強環境消毒，對於是否有外籍船員染疫，台中港務分公司僅表示，一切以中央流行疫情指揮中心公布為主；台中市衛生局指出，境外移入案須等中央通知，目前尚未收到訊息。