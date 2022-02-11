台中港傳4外籍船員染疫 衛生局回應了 23:202022/02/11 中時 陳淑娥 、 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中港務分公司今日針對17號碼頭一帶及沿線到管制站加強環境消毒。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中港11日又傳4名水晶輪風電船外籍船員染疫，並匡列同船接觸者12人為陰性。台中港務分公司上午召開緊急防疫應變會議，並針對17號碼頭一帶及沿線到管制站加強環境消毒，對於是否有外籍船員染疫，台中港務分公司僅表示，一切以中央流行疫情指揮中心公布為主；台中市衛生局指出，境外移入案須等中央通知，目前尚未收到訊息。 開學日落實防疫 新北警加強校園周邊交通疏導 嘉聯益樹林廠染疫擴大 廠方宣布暫時停工 #外籍船員 #染疫 #加強 #台中港務分公司 #台中港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市府守護市民健康 加強宣導進口食品產地標示 12:172022/02/10 生活 基隆73所學校加強清消 降低傳染風險 16:582022/02/10 生活 氣立1月合併營收創同期新高 15:202022/02/10 財經 郝龍斌懷疑政府檢驗量能不足 建議地方政府加強查核 10:052022/02/10 政治 解封步步為營 拚下月初第3劑達5成 04:102022/02/11 焦點要聞 斷開高雄港群聚 引水人疑登船染疫 04:102022/02/11 焦點要聞 馬辦、立委收香港恐嚇信 警政署：嚴查究辦 加強維安 18:082022/02/11 社會 高雄家庭群聚燒到砂石場 陳時中：這案要特別注意 13:512022/02/11 生活 開學在即全力備戰 侯友宜：一人染疫停課14天 09:052022/02/09 生活 高雄暴增13例本土 過年家庭群聚！感染源找到了 14:302022/02/11 生活 世衛：Omicron發現迄今 50萬人染疫病歿 10:032022/02/09 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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