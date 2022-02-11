一項研究發現，女性懷孕期間若感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），病毒會入侵並損壞胎盤，導致胎死腹中。

美聯社報導，懷孕女性出現這種情況並不常見，不過女性一旦染疫，這方面的風險會增加。有關單位相信，接種疫苗有助於防止這些情況出現。

美國等12國研究人員對胎盤組織以及64個死胎和4個出生後早夭嬰兒經解剖的組織進行分析，相關孕婦都是在懷孕期間染疫，但未注射疫苗。

美國西北大學（Northwestern University）費恩柏格醫學院（Feinberg School of Medicine）病理學家高德斯坦（Jeffery Goldstein）博士表示，這項研究結果充實了相關證據，證實許多與染疫有關的胎死腹中病例是因胎盤受損造成，而非胎兒感染病毒。

先前已有的證據顯示，染疫婦女的死胎機率高於一般，特別是感染變異株Delta的孕婦。衛生當局的疫苗接種建議涵蓋懷孕婦女，其中指出，這些婦女染疫後產生併發症的風險較高。

研究報告主要執筆人、亞特蘭大病理學家史瓦茲（David Schwartz）表示，其他的病毒會滲透胎盤，通常是傳染並傷及胎兒以造成死胎，茲卡病毒（Zika virus）就是最近的例子。

他和他的團隊想要了解，是否婦女感染COVID-19造成的死胎也是如此，但是他們發現情況大不相同，因為遭到感染與嚴重破壞的是胎盤。

正常的胎盤組織呈現健康的紅色和海綿狀，他們採樣的死胎胎盤變成乾硬、顏色黯淡，雖然其他的病毒感染有時也會造成胎盤損傷，不過史瓦茲說，他從未見過胎盤遭到如此一致又嚴重的破壞。

研究人員表示，COVID-19病毒很可能是經由血液進入胎盤，附著在脆弱的細胞上，並導致蛋白質沉積，產生阻礙血液流通與氧氣供輸的罕見發炎現象，結果導致胎盤組織死亡和胎兒窒息。