行政院8日宣布開放日本福島周邊5縣市食品進口，民眾也因此高度關注核食安全議題，毒理學專家招名威表示，平時可以多攝取維生素A、B、C、D、E以及鋅和鎂等礦物質，加快DNA修復速度，以減少輻射物質所帶來的傷害，他也提醒，要攝取到足夠高的輻射劑量才可能致癌，大家不用太過擔心。

毒理學專家招名威在臉書發文表示，輻射物質對人體造成的傷害，多是以破壞遺傳物質、損傷細胞DNA造成突變，最後導致癌症，所以只要增加DNA修復的功能，就能減少輻射物質對人體造成的傷害。

招名威建議，平時多攝取維生素A、B、C、D、E以及鋅和鎂等礦物質，如菠菜、胡蘿蔔、奇異果、紅椒、蘑菇、雞蛋、鯖魚、杏仁、燕麥、香蕉、豆腐或甲殼類海鮮等食物，或是十字花科蔬菜、柳橙、酪梨、蘆筍，以及茄紅素食物如番茄、西瓜、芭樂、粉紅葡萄柚，都有助於提高DNA修復效率。

至於福食是否會對健康造成影響，招名威也說明，輻射要致癌，一定要攝取到足夠高的輻射劑量，對一般人來說，真正會危害身體的劑量可能需吃到「好幾萬顆」以上，才會達到致癌風險，所以大家不用太過煩惱。