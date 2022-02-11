泰國北欖府備受擁戴的僧伽普拉薩蓬(Samut Prasatphon)，9日晚間被發現與一名女信徒發生關係，有人接獲通報後便率領一大群記者和民眾衝進普拉薩蓬的住處逮人，毫不留情翻箱倒櫃找出可能的證據，還真的搜出了胸罩、髮帶等女性用品。慌亂之際，該名僧伽還辯稱髮帶是用來緩解頭痛，抓姦過程笑掉泰國網民大牙。近女色醜聞被揭發後，普拉薩蓬還因此宣布還俗。

根據「巴達雅日報」（Pattaya Daily News）報導，監視器畫面拍下一名婦女在傍晚時朝著僧伽普拉薩蓬的家中走去，於是趁著她還沒離開，有人召集大批記者以及當地民眾，在晚間8點30分集體突擊位於Bang Ya Praek的寺廟宿舍。看到無數的攝影機還有麥克風指向自己猶如罪犯般的被審問，普拉薩蓬不斷揮動雙手表示自己絕對沒有誤犯大忌。隨後有記者在床上發現女性用髮帶，普拉薩蓬竟當場狡辯表示，自己平常工作壓力大，環境吵雜造成有時候偏頭痛發作，會把髮帶戴在頭上緩解疼痛，達到按摩效果。有人直呼太瞎太荒謬，網友更留言:「願上帝懲罰他。」

經過所有人鍥而不捨地搜索後，還在樓梯上發現一件胸罩，當記者打開衣櫥時，影片來到最高潮，隱約發現一名女子蹲在衣架下方嚇得瑟瑟發抖。而被問及為何這名婦女不穿內褲，普拉薩蓬並沒有做出任何回應並矢口否認一切行為。最後，該名僧伽在身上隨便裹了一塊布，在眾人的簇擁下與婦人一同被押回警局訊問。