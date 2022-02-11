《大新聞大爆卦》

總統蔡英文「論文門」爭議，倫敦大學日前一篇為蔡英文背書的聲明，媒體人彭文正指出，在台灣引用最早的源頭，並不是中央社，也非任何媒體，第一時間丟出訊息的竟然是PTT的一篇貼文「倫敦大學：蔡英文博士的學位是正確授予」。至於PTT該篇聲明為何比校方早了3小時45分，東華大學教授施正鋒舉國外的一些學校為例質疑，有錢好辦事。

施正鋒11日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中質疑說，那些吃老本的國家，有錢好辦事。英國和德國、日本、法國、台灣、美國不一樣，德國、日本、法國的教育體制還是國家在處理；美國則是因為從私立學校開始，他們沒有國立大學，但是有州立大學，所以沒有像英國學者需要到外面去張羅一些經費，要各顯神通。而中歐、東歐一些國家也會來台灣招生，學位、論文、口試、發表論文等一條龍處理，然後也會幫出版論文。

施正鋒舉例表示，像格達費兒子的論文遭質疑有幽靈寫手，抄襲的部分也很多；斯里蘭卡前總統的兒子在LSE大學念了1年，就拿到學位，這太扯了。在外國唸大學是很難的，不只是要念專業科目，還要念當地的歷史、地理，只能說「有錢就好辦事」。只要願意開價，中間透過掮客處理，在商言商，沒有那麼嚴重，只是有人把這個遊戲玩大了。