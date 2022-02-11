德國政府消息人士今天透露，美國總統拜登、德國總理蕭茲和法國總統馬克宏等西方國家領導人即將舉行電話會議，以商討烏克蘭危機。

法國總統辦公室表示，這項電話會議將從格林威治時間16時（台灣12日零時）展開，義大利和加拿大總理、英國首相以及歐盟和北約領導人也都將參與。目前各國對俄羅斯可能入侵烏克蘭的憂慮已加深。

俄羅斯在烏克蘭邊界部署10萬名以上部隊，使西方和俄國間的緊張關係達到冷戰結束以來最高點。

拜登已警告烏克蘭境內的美國公民離境，美國國務卿布林肯也表示，俄軍「隨時」可能入侵烏克蘭。