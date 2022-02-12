國民黨台南市議員謝龍介10日宣布投入台南市長初選，為選情投下震撼彈；國民黨台南市黨部卻表示「錯愕」，因為已有令人耳目一新人選將在年後公布。11日，國民黨不分區立委陳以信也透過臉書表態有意參選。前民進黨立委沈富雄表示，謝龍介的現象是一個非常非常恐怖的、非常可恥的現象。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得謝龍介的現象是一個非常非常恐怖的、非常可恥的現象。因為謝龍介宣布參選以後，台南市黨部的高層第一個時間點表示，「錯愕」。說我們口袋裡頭已經有人了。

沈富雄接著表示，據他知道，國民黨在公投輸了以後，第一個時間點，國民黨主席朱立倫不見了，後來他說，他是去到最艱困的選區，就是台南市，要去布局，他到台南市見了誰，沒人知道。但是他曉得朱立倫沒有見謝龍介，所以謝龍介不是朱立倫要的人，也不是台南市黨部要的人，他們要的人選是陳以信。

沈富雄警告表示，國民黨如果推陳以信代表參選台南市長選舉，就是把奄奄一息的國民黨帶進墳墓，國民黨推陳以信選台南市長，就是代表國民黨向台南市的市民表示，「拜拜，我不要你了」。沈富雄甚至質疑朱立倫，你到底是無知、還是無感、還是有私心，為什麼做這種蠢事。