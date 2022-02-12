吳宗憲今（12日）舉行網路綜藝節目《天王到你家》開播記者會，溫嵐特地來站台。（東森網紅公司提供）

綜藝天王吳宗憲今（12日）舉行網路綜藝節目《天王到你家》開播記者會，在情人節前夕與22年前的「舊愛」溫嵐現場示範甜蜜公主抱，引起尖叫連連。而接連嫁2個女兒的他，又再度放話自己還能生兩胎，要讓大家耳目一新。

吳宗憲短時間內連嫁2個寶貝女兒，問他Sandy有喜了嗎？吳宗憲急忙否認，由於命理師詹惟中在Sandy婚禮上預測吳宗憲明年必當阿公，他說：「Vivian（二女兒）到了該生小孩的年紀，她不是藝人OK啊，所以應該是Vivian機率比較大。」並透露大女兒Sandy夫妻還無做人計畫。

他問一旁的溫嵐何時有喜事？溫嵐坦言現在有「好朋友」，但談婚嫁還早，吳宗憲勸她「先有後婚」，令她驚呼跟媽媽說的一樣，吳宗憲接著鼓勵：「自己賺錢養小孩，老公經濟不行可順便養他，因為女人經濟不獨立，妳的感情一定也不獨立。」而溫嵐嚮往自然受孕，不考慮凍卵。

吳宗憲最近出席各大活動，59歲的他時不時說自己要再生兩胎，到底要跟誰生？他回「要緣分的啊」，元配張葳葳能接受嗎？「她到教會去了」，言下之意似乎是老婆大人不在意。

談到納豆過年前因腦溢血開刀住院，吳宗憲說有替他集氣，認為健康很重要，自曝酒量超好，但不喝酒，平時規律運動，不吃油炸食物，也無不良嗜好，還不忘推銷研發的果膠產品，自認越活越年輕。

《天王到你家》節目型態是開箱知名藝人的家，介紹明星家中裝潢、收藏和日常生活，並且集集開唱，會開箱豪宅嗎？他說沒這個想法。《天王到你家》節目即將隆重登場，於網路播放平台：新聞雲本站＋星光雲（Facebook ＆YouTube）同步播出。

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